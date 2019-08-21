زوجان فرنسيان يواجهان حكما بالسجن 6 أعوام بسبب سرقة الرمال من جزيرة إيطالية

رغبا زوجين فرنسيين في حمل الرمال البيضاء كتذكارٍ لعطلتهم، والآن يواجه الاثنان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 6 أعوام بسبب أخذهما كمية من الرمال من شاطئ في جزيرة سردينيا الإيطالية، حيث كانا يقضيان عطلتهما بحسب "CNN".

وتخضع الرمال البيضاء لهذه الجزيرة الإيطالية للحماية، ولذلك يواجه السياح عقوبات تصل إلى السجن لسرقة الرمال من الشواطئ المحلية، ولكن قال الزوجان إنهما لم يدركا أنهما ارتكبا جريمة.

وعثرت شرطة مدينة بورتو توريس الشمالية على الرمال، أثناء قيامها بعمليات تفتيش روتينية على السيارات التي تنتظر الصعود إلى العبارة المتوجهة إلى مدينة تولون في جنوب فرنسا.

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ولاحظت الشرطة زجاجات معبأة بالرمال من خلال نافذة السيارة، وقاموا باعتقال الزوجين، وذكرت الشرطة أنها ضبطت بحوزتهما 14 زجاجة بلاستيكية تحتوي على حوالي 40 كيلوجراماً من الرمال البيضاء.

وتم الإبلاغ عن الزوجين لمحكمة في مدينة ساساري بتهمة السرقة، وهما يواجهان غرامة تصل إلى 3 آلاف و300 دولار، والحبس من عام إلى 6 أعوام.