طريقة تدميس الفول في المنزل..السر في الدماسة

الفول المدمس من الأكلات الشعبية المصرية الأساسية على مائدة الإفطار، وعادةً ما ينجذب الأشخاص أكثر لفول الشارع غير الآمن، وينفرون من المجهز في المنزل، لذلك يقدم لكِ موقع "هن" طريقة سهلة وسريعة وصحية لتدميس الفول في المنزل. نصف كيلو فول مدشوش ليمونة ملعقتين كبيرتين عدس أصفر ملعقتين كبيرتين قمح كامل ملعقة صغيرة ثوم حبة طماطم Advertisements نقى الفول جيدًا ثم اغسليه وانقعيه لمدة 6 ساعات. ضعي جميع المكونات في الدماسة واغلقيها جيدًا، ثم ضعيها على النار. غطى الفول بالماء وضعيه على النار حتى يغلي تمامًا ثم اخفضي النار. صبي ماء ساخن في الدماسة كلما احتاج الفول للماء. بعد التأكد من نضج الفول قسميه في أكياس واحفظيه في الفريزر واخرجيه قبل الأكل بست ساعات.

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