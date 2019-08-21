ريجيم التين الشوكي.. طريقك لمواجهة الجوع والعطش في الصيف

تعاني الكثيرات خلال فصل الصيف من زيادة أوزانهن نتيجة تناول الأطعمة والمشروبات خلال الرحلات على الشواطئ، فيجدن معادلة صعبة بين الاستمتاع بالإجازة وتناول الاطعمة اللذيذة أو تجنبها للحفاظ على أوزانهن من الزيادة، ولكن هناك نوع من الفاكهة يمكنه القضاء على الجوع والعطش ويساعد في الحمية الغذائية.

فعلى الشواطئ وحتى الميادين والشوارع العامة تنتشر بكثرة هذه الأيام فاكهة التين الشوكي، والتي تساعد في إنقاص الوزن بحسب موقع "ميديكال"، ففاكهة التين الشوكي غنية جدا بالبوتاسيوم الذي يحد من الشعور بالعطش، كما أنها غنية بالماغنسيوم والحديد والفيتامينات.

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ووفقًا للموقع فإن التين الشوكي غنى بالألياف، وسيُساعدك إذا كنت دائم الإحساس بالجوع، كما سيساعد في هضم الأكلات الدسمة، وينصح به بعد أي وجبة تحتوي على الدهون.

وتحتوي ثمرة التين الواحدة على 30 سعر حراري، لذلك لا تعتبر من الفاكهة التي تساعد على زيادة الوزن، وتعد أفضل طعام للحمية الغذائية، كما أنها تعالج عسر الهضم، وتساعد في خفض مستوى السكر في الدم بنسبة 20%.

كما أن التين الشوكي مفيد للبشرة والشعر، فهو بديل صحي للعصائر المُعلبة التي نلجأ اليها حكل سريع للعطش وتمتلأ بالسكر الذي يدمر الصحة.