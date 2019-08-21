«أحدهم توفي بعد أسبوعين».. قصة 7 زيجات في حياة نفرتيتي السينما سوسن بدر

بشعر "آلا جرسون" يجمع بين اللونين الأبيض والرمادي، وفستان قرمزي، ومكياج "سموكي"، ظهرت الفنانة سوسن بدر، أو نفرتيتي السينما المصرية، نظرًا لتميزها بملامح مصرية فرعونية أمس الثلاثاء خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس، والتي تحدثت خلالها عن أعمالها وتفاصيل الإطلالة و"اللوك" الجديد الذي ظهرت به في الفترة الأخيرة، وهو ما جعلها تتصدر محركات البحث "جوجل".

رغم الإشراق والنجاح الذي تتمتع به الفنانة سوسن بدر، الإ ان هناك جوانب مظلمة في حياتها على الصعيد الشخصي والفني، فصاحب التألق الفني اضطرابات وفشل في حياة الفنانة، وهو الجانب المظلم التي لا تفضل تسليط الضوء عليه في وسائل الإعلام.

مرت الفنانة سوسن بدر بزيجات فاشلة وصل عددها 7، أبرزها:

الناقد الفني أسامة أبو طالب

داخل معهد الفنون المسرحية وقعت "سوسن" في حُب أستاذها الكاتب والناقد الفني أسامة أبو طالب، وكان فارق العمر بينهما حوالي 12 عامًا، ولكنها تغاضت عن فارق السن لشدة حبها له، وتزوجا لمدة 5 أعوام، وأنجبا ابنتهما الوحيدة ياسمين، ولكن لم يُكتب لهذه الزيجة الاستمرار بسبب انشغالها الدائم في عملها.

طبيب باطني

دق قلب الفنانة سوسن بدر للمرة الثانية لتقع في غرام طبيب باطني يدعى "حسن"، ودام هذا الزواج قرابة الـ4 أعوام، لكن لم يُكتب له الاستمرار ولم يثمر الزواج عن أطفال.

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رجل أعمال

تزوجت سوسن بدر للمرة الثالثة من رجل أعمال مقيم خارج البلاد، ولكنه هذه الزيجة لم يشأ لها الاستمرار طويلًا، فتوفى الزوج بعد مرور 4 أشهر فقط.

السيناريست محسن زايد

كانت الزيجة الرابعة للفنانة من داخل الوسط الفني، فوقعت في حب السيناريست محسن زايد عام 2001، ولكنه تعرض لأزمة قلبية أثناء تواجده في منزله بالإسكندرية، وتوفي بعد أسبوعين من زواجهما.

المخرج باسم محفوظ

بعد وفاة السناريست محسن زايد، تزوجت سوسن بدر من المخرج باسم محفوظ، نجل الكاتب والسيناريست محفوظ عبدالرحمن، وكان فارق السن بينهما كبيرًا، فكان يصغرها سنًا، ويعتبر خامس زيجاتها، وهو ما كان عقبة أمام حياتهم الزوجية ليقررا الانفصال بشكل سريع.

فريد المرشدي

أثار زواج الفنانة سوسن بدر من فريد المرشدي، ابن المنتجة ناهد فريد شوقي، جدلًا واسعًا داخل الوسط الفني، بسبب ارتباطها بشاب يصغرها بأكثر من 20 عامًا، حينما أُعجبا ببعضهم البعض خلال تصوير أحد الأفلام، ودام هذا الزواج مايقرب من 4 سنوات، حتى توفى الزوج في حادث سير على طريق السويس.

وكانت "سوسن" قالت في تصريحات سابقة لها عن الزواج، إن القيود في الزواج الطريق الأول للطلاق، متابعة: "لا مانع أن أتزوج للمرة الثامنة والعاشرة والعشرين طول ما أنا قادرة أحب".