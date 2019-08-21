فوائد الكرفس.. يساعد في إنقاص الوزن وعلاج المفاصل

يحتوي الكرفس على العديد من المواد الغذائية المهمة مثل مضادات الأكسدة، فيُعد مصدراً غنياً بها، كما أنّه يحتوي على الكثير من المغذيات النباتية بحسب ما ورد في "سي إن إن".

للكرفس فوائد هامة منها المساعدة في إنقاص الوزن، لأنه يعمل على ملء حيز جيد في المعدة، إضافة إلى أنّه يضيف نكهة للوجبات مقابل سعرات حرارية قليلة، فيحتاج إلى سعرات حرارية عالية ليتم حرقه، لذلك يعتبر خياراً ممتازاً يُدرج ضمن البرامج الغذائية المخصصة لخسارة الوزن.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

يحتوي الكرفس على مادة "لوتولين"، والذي يعتقد الباحثون أنها تمتلك خصائص مضادة للسرطان، إضافة إلى ذلك فهُم يعتقدون أنّ للوتولين خصائص تجعل الخلايا السرطانية أكثر عرضة للمواد الكيميائية المستخدمة في العلاج.

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دعم عملية الهضم

لا تقتصر أهمية الكرفس على الجهاز الهضمي لكونه يمتلك خصائص مضادة للأكسدة، فتعمل السكريات المتعددة على تقليل دهون الدم، وأشارت نتائج دراسة نُشرت في مجلة "التقدم في علم الأحياء" إلى أنّ مستخلص الكرفس قادراً على خفض نسبة الكولسترول الضار في الدم.

كما يساعد الكرفس في علاج المفاصل، ويعمل على تسكين الآلام، كما أنه غذاء مثالي لمن يعاني من مرض النقرس.

فوائد الكرفس لمرضى ضغط الدم

يحتوي على العديد من المركبات التي تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، وتنشيط الدورة الدموية في الجسم، كما يعمل على توسيع الأوعية الدموية وتدفق الدم بصورة طبيعية والشعور بالاسترخاء.