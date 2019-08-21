هل يمكن أن يسبب الأرق الموت؟.. دراسة حديثة تجيب

فترة قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد، وخلال تلك الفترة تعاني الكثير من الأمهات من الأرق بسبب انشغالهن بأولادهن، فيعرضهن لأمراض خطيرة.

وحسب دراسة تحذيرية، فإن باحثون في معهد Karolinska بالسويد وجدوا أن الأرق يمكن أن يعرّض الأفراد لخطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي، وفشل القلب والجلطة الدماغية.

النتائج التي توصلت لها الدراسة استندت على جموعة من الأدلة جميعها ربطت بين اضطراب النوم بحالات أمراض القلب القاتلة، وذلك بعد تحليل بيانات 1.3 مليون فرد، وجد الباحثون أن أولئك الذين لديهم ميول وراثية للأرق، يعانون من احتمالات أعلى للإصابة بأمراض القلب، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واستخدمت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Circulation التابعة لجمعية القلب الأمريكية، تقنية تُعرف باسم Mendelian randomization، وهي طريقة بحث تستخدم المتغيرات الوراثية المعروفة بأنها مرتبطة بعامل خطر محتمل مثل الأرق، لاكتشاف العلاقات مع المرض.

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وحلل الباحثون 248 علامة وراثية، تسمى SNPs، تُعرف بأنها تلعب دوراً في الأرق بمواجهة احتمالات الإصابة بفشل القلب والجلطة الدماغية والرجفان الأذيني.

وتبين أن الأفراد المعرضين لخطر الأرق جينياً، يزيد لديهم خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 13%، وفشل القلب بنسبة 16%، والجلطة الدماغية بنسبة 7%.

وظلت النتائج صحيحة حتى مع وجود تعديلات على التدخين والاكتئاب، التي ثبت أن لها علاقات وراثية بالأرق.

وانتهت الدراسة إلى أن قلة النوم المنتظمة تعرض الناس لخطر الإصابة بأمراض خطيرة، بما في ذلك السمنة وأمراض القلب والسكري، كذلك يقلل الأرق من متوسط العمر المتوقع، ورُبط سابقاً بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، وفقاً لإدارة الصحة الوطنية في بريطانيا.