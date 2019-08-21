بعد وفاتها.. تعرف على زوجة عاهل الأردن الراحل التي يعود نسبها إلى النبي

أعلن الديوان الملكي الأردني صباح اليوم وفاة الأميرة دينا عبد الحميد، أولى زوجات الملك الراحل حسين بن طلال، وهي الأميرة الهاشمية التي يعود نسبها إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ونعى الديوان الملكي الأردني في بيان له وفاة الأميرة الهاشمية، وكتب: "بمزيد من الحزن والتأثر، المغفور لها بإذن الله سمو الأميرة دينا عبدالحميد، رحمها الله، والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة عالية بنت الحسين، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى، اليوم الأربعاء في عمان".

ومن المقرر أن يشيع جثمان الأميرة دينا ظهر اليوم الأربعاء، إلى مثواها الأخير بالمقابر الملكية في مراسم خاصة.

ويرصد "هن" أبرز المعلومات عن حياة الأميرة الهاشمية دينا عبد الحميد، التي توفت عن عمر ناهز الـ89 عامًا:

- ولدت الأميرة دينا في القاهرة عام 1929.

- يعود نسب الأميرة الهاشمية إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهي ابنة الشريف عبد الحميد بن محمد عبد العزيز العون، وكان يسمح باقتران اسمها بلقب "شريفة مكة" باعتبارها سليلة للحسن بن علي بن أبي طالب.

- سافرت الأميرة دينا إلى إنجلترا، وتخرجت في جامعة كامبريدج، وحينما عادت إلى القاهرة مرة أخرى عملت أستاذة في الأدب الإنجليزي في جامعة القاهرة.

- التقت بالملك حسين لأول مرة في العام 1952 في منزل أحد الأقارب بلندن، وحينما عادت إلى القاهرة زارها الملك حسين بعد ذلك في منزلها بمنطقة المعادي.

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- بعدما اعتلى الملك حسين عرش الأردن، أعلنت والدته الملكة زين خطوبته على الأميرة دينا.

- تزوجت الأميرة دينا من الملك حسين في العام 1955، وكانت أكبر سنًا منه، فكان عمرها 26 عامًا بينما الملك حسين في التاسعة عشر.

- تميزت الأميرة دينا بشخصيتها القوية.

- في العام 1956 أنجبت ملكة الأردن ابنتها الأميرة عالية.

- وبعد عام من إنجاب ابنتها الأميرة عالية، انفصلت بالفعل عن الملك حسين في العام 1957.

- وفي العام 1970 تزوجت الأميرة الهاشمية دينا من صلاح التعمري، مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية.