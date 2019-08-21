منها الشاي والحليب..أطعمة ومشروبات تضعف تأثير الأدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
قالت غرفة الصيادلة بالنمسا إن بعض الأغذية والمشروبات لها تأثير سلبي على الأدوية؛ حيث قد يؤدي الشاي والقهوة والحليب وعصير الجريب فروت إلى حدوث تفاعلات دوائية.
وأوضحت الغرفة أن بعض المضادات الحيوية لا تؤتي مفعولها أو يكون مفعولها ضعيفا للغاية في حال تعاطيها مع الحليب أو منتجاته.
كما قد تؤثر بعض الخضروات مثل البروكلي والكرنب بالسلب على مفعول الأدوية. وأكدت الغرفة أن الماء يعد أفضل مشروب لتعاطي الأدوية.
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