في الصيف.. اعتني بقدميك بهذه الطرق

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

تتعرض القدمان خلال فصل الصيف للعديد من المشاكل التجميلية، حيث إن تعرضهما للشمس يغير من لونهما كثيرا، كما أن الأتربة والهواء الملوث يصيبهما بالتشقق والشحوب، لذلك يفضل العناية بهما خلال هذه الأجواء الخطرة، تعرّفي فيما يلي على خطوات تؤمّن لها العناية التي تحتاجها، بحسب ما جاء بموقع "العربية".

- انقعي قدميكِ مرتين أسبوعياً، ولمدة 15 دقيقة، بحمّام دافئ تضيفين إليه القليل من أملاح الحمّام المعطّرة. افركي كعبي القدمين بحجر خفّاف أو بمبرد خاص بإزالة الخلايا

الميتة ثم جففي قدميكِ جيداً بمنشفة قطنيّة وطبّقي عليهما كريماً مرطباً. يساعد هذا الحمّام في تأمين الراحة لكامل الجسم وليس فقط للقدمين.

- احرصي على تقليم أظافر القدمين بطريقة أفقيّة مستقيمة ثم طبّقي القليل من الزيت المرطّب حول الأظافر لتسهيل عملية إبعاد الجليدات المحيطة بها، ولا تنسي أن التقليم

خطوة ضروريّة مرة كل أسبوعين أو ثلاثة للحفاظ على أظافر مرتبة عند ارتداء الأحذية المفتوحة.

- لتحضير مقشّر صيفي فعّال لبشرة قدميكِ، اخلطي مقدار فنجان قهوة من الملح الخشن مع مقدار كوب من رمل البحر، وأضيفي إليهما مقدار فنجان قهوة من زيت اللوز

أو زيت الزيتون. اخلطيها جيداً ثم طبّقي فوقها ربع كوب من الشامبو الخاص بالجسم وملعقتين كبيرتين من اللوشن المرطّب الذي تستعملينه عادةً. امزجي جميع هذه

المكوّنات جيداً لتصبح جاهزة للاستعمال كمقشّر تستعملينه بعد نقع القدمين لمدة ربع ساعة في ماء دافئ، فهو سيخلّص قدماكِ من الجلد الميت ويرطّبها في الوقت نفسه.

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- لتحضير حمّام منعّم للقدمين يحمي بشرتهما من الجفاف والتشقق، أنت بحاجة إلى ليتر من الحليب السائل ومقدار فنجان قهوة من كربونات الصودا. انقعي قدميكِ في

الحليب الدافئ لمدة 5 دقائق ثم انثري عليها كربونات الصودا ودلّكيها بنعومة قبل إعادة نقعها مرة أخرى في الحليب لمدة 5دقائق إضافيّة. يساعد هذا الحمّام في تجديد بشرة

القدمين وإكسابها نعومة حريريّة.

- لا تكتفي باستعمال الكريم المرطّب للحفاظ على نعومة قدميكِ، بل استعيني أيضاً بالزيوت الطبيعيّة التي تتمتع بمفعول مغذٍّ ومجدد للبشرة. جرّبي زيت الأفوكادو، وزيت

جوز الهند، وزيت الأرغان، وحتى وزيت الزيتون فهي فعّالة جداً في علاج الجفاف وتشققات القدمين. ولكن ارتدي بعد تطبيقها جوارب قطنيّة للمساعدة على نفاذ

فوائدها إلى عمق البشرة.

- لعلاج مشكلة تشقق كعب القدمين، استعيني بخليط الفازلين وعصير الليمون. ابدئي بنقع قدميكِ بالماء الدافئ لحوالي 10 دقائق ثمّ جففيها جيداً ودلّكيها بخليط مؤلف

من ملعقة كبيرة من الفازلين وملعقة كبيرة من عصير الليمون. ارتدي بعد ذلك جوارب قطنيّة لمساعدة هذه الخلطة على أن تفعل فعلها في مجال الترطيب والتغذية ومحاربة

الجفاف.