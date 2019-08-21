محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

قشرة الشعر من أكثر الأمور المُزعجة التي تعاني منها الفتيات خاصة فترة المراهقة، وينتج عن ذلك مشكلات صحية عديدة مثل جفاف فروة الرأس وتقصف الشعر وتساقطه، لذا نقدم لكم خلال النقاط التالية وصفات طبيعية فعالة للتخلص من قشرة الشعر للأبد، والحفاظ نعومة وقوته، حسب ما جاء فى موقع"العربية".

- قناع الزبادي وخلاصة الليمون:

لتحضير هذا القناع يكفي إضافة 10 نقاط من زيت الليمون إلى كوب من الزبادي وتطبيق الخليط على فروة الرأس، ثمّ تركه لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء. يقضي هذا القناع على القشرة والحكّة التي يمكن أن ترافقها. ويبقى مفعوله صالحاً حتى لو تمّ تنفيذه بعبوة زبادي منتهية الصلاحية، كما يمكن استبدال زيت الليمون الأساسي بالقليل من عصير الليمون الطازج.

- خصائصه:

يتميّز هذا القناع بفعالية كبيرة كونه يخفّف من الإفرازات الزهميّة لفروة الرأس. وهو يُطهّرها ويُخلّصها من البكتيريا المسبّبة للقشرة. يعمل الزبادي على إعادة التوازن إلى فروة الرأس، كونه يحميها من الجفاف فالإفراط في الإفرازات الدهنيّة. وهو يساعد على تقشيرها بنعومة فيُزيل الخلايا الميتة لمتراكمة على سطحها كما أنه يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا مفيدة جداً في حالة القشرة الناتجة عن فطريّات أو تحسس جلديّ.

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- خليط الماء وخلّ التفاح:

بعد تطبيق قناع الزبادي وعصير الليمون، ينصح خبراء العناية الطبيعيّة بغسل الشعر بالشامبو ثمّ تفويحه بخليط مؤلّف من كوبين من الماء الدافئ ونصف كوب من خل التفاح ثمّ تجفيفه بمنشفة قطنيّة. يتميّز خل التفاح بمفعوله المضاد للقشرة ويساعد الخضوع بشكل يومي لهذا العلاج بعد القناع، ولمدة أسبوعين على الأقل في القضاء على القشرة بشكل نهائي.

تحذير

تجنّبوا شطف الشعر بماء ساخن جداً كونه قاسيا على فروة الرأس واستبدلوه بالماء الدافئ، وستلاحظون أن الشعر أصبح أكثر لمعاناً. واحرصوا على غسل أدوات تسريح الشعر بشكل منتظم للحدّ من انتقال الفطريات من أدوات التسريح إلى فروة الرأس.

من الضروري أيضاً احترام الأوقات الفاصلة بين تلوين شعر وآخر، وبين العلاجات الكيميائية التي يخضع لها الشعر من تجعيد وتمليس أو إضافة خصلات مستعارة. وأخيراً من الضروري التخفيف من استعمال مستحضرات التصفيف كونها تثقل الشعر وتزيد من إمكانيّة إصابته بالقشرة.