5 أخطاء تجنبها أثناء السباحة.. منها حبس الأنفاس

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

السباحة من أكثر الأنشطة التي تعمل على تعزيز صحة الجسم والعقل معاً وتحسن المزاج والجهاز التنفسي، لكن هل تمارس رياضة السباحة بشكل جيد؟

لا بد من ممارستها بشكل صحيح. ومن هذا المنطلق أوردت صحيفة "تايمز أوف إنديا" 5 أخطاء شائعة يجب تجنبها أثناء ممارسة السباحة، بحسب ما نقل موقع "24" الإماراتي:

1-استخدام وضعية خاطئة

قد لا تكون وضعيات السباحة التي تعلمتها في طفولتك صحيحة، فاستخدام وضعية خاطئة يمكن أن يقلل من سرعتك أثناء السباحة، وبالتالي عدم الحصول على الفائدة المرجوة منها.

2-النظر إلى الأمام

قد يبدو النظر إلى الأمام أثناء ممارستك السباحة أمراً منطقياً، ولكنه أمر خاطئ، إذ يجب النظر إلى الأسفل وغمر الرأس في الماء لتحريكه بشكل أسرع أثناء السباحة.

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3-ضم أصابع اليدين

أثناء التجديف داخل الماء، حاول عدم ضم أصابع يديك، إذ تشير الدراسات إلى أن الاحتفاظ بمسافة بسيطة بين الأصابع يمكن أن يزيد من قوة الدفع عبر الماء، الأمر الذي يزيد من سرعة الجسم أثناء السباحة.

4-حبس الأنفاس

من الجيد أن تأخذ نفساً كل عدة ثوانٍ أثناء السباحة، لأن حبس الأنفاس يؤدي إلى تباطؤ الحركة ويضر بالصحة.

5-الإفراط في تحريك الساقين

هذا خطأ شائع يرتكبه الكثير من الأشخاص أثناء السباحة، إذ يعتقد الكثيرون بأن الإفراط في تحريك الساقين يساعد في زيادة سرعتهم، ولكن على العكس فإن الإفراط في تحريك القدمين يؤدي إلى الشعور بالتعب بسرعة وإبطاء الحركة، ويحول دون التحرك بسلاسة في المياه.