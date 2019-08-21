روسيا.. مراهق يقتل 5 من أفراد أسرته وينتحر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقدم مراهق لا يتجاوز من العمر 16 عاما، على قتل والدته وشقيقيه التوأم وجده وجدته قبل أن ينتحر، في جريمة بشعة هزت الرأي العام في روسيا.

ووفقا لما ذكرته “سكاي نيوز” فقد ذكرت تقارير إعلامية أن الفتى تيمور كيمتالدينوف، ذبح والدته، وشقيقيه التوأم البالغين من العمر 4 سنوات، لأن أمه أهملته وركزت اهتمامها على التوأمين الصغيرين.

تيمور بعد ذلك سارع إلى قتل جدته وجده اللذين يعيشان معه في نفس البيت، مستخدما فأسا في قتلهم جميعا، لينتحر عقب ذلك.

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صحيفة “ذا صن” البريطانية، ذكرت أن الفتى المنتحر ترك رسالة كتب فيها: إنه كان يحب عائلته وخاصة جده فيكتور 66 عاما، وجدته ليديا 69 عاما، وإنه لأمر مؤسف لأنه مضطر إلى قتلتهم، وإنه فعل ذلك حتى لا يحزنا عند وفاة من يحبون من الأقارب.

وأرسل تيمور أيضا رسالة صوتيه إلى أحد أصدقائه في المدرسة قال له عبرها إنه كان من السهل عليه قتل عائلته.

أحد أصدقاء تيمور قال: إن الأخير كان يشعر بالغيرة لأن والدته تمضي الكثير من الوقت مع شقيقيه، وأنه اعترف له بخطته لقتلهم، ولكنه لم يأخذ حديثه على محمل الجد.

صحيفة “ذا صن” نقلت عن مصادر مقربة من تيمور أنه طالبا مجتهدا ويفوز بانتظام في مسابقات للطلاب المتفوقين في مدينته.. مشيرة إلى أن الجيران اكتشفوا وجود 5 جثث بعد أن افتقدوا رؤية الجدين وهما يعتنيان بحديقة الخضراوات الخاصة بهما في الصباح.

كما أشارت الصحيفة أيضا إلى أن الشرطة الروسية لا تزال تبحث حتى الآن عن الدوافع الحقيقية وراء جريمة تيمور.