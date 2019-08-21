دراسة حديثة: الرجل الأصلع أكثر جاذبية للنساء

ترفض بعض السيدات الارتباط بالرجل الأصلع، لكن دراسات حديثة أشارت إلى أن الصلع قد يكون عامل إثارة وقوة بالنسبة للرجال، ومن السمات الإيجابية التي يتمتع بها الرجل الأصلع كما ذكرتها صحيفة "تايمز أوف إنديا":

ناجح في حياته

تقول العديد من الدراسات إن نسبة النجاح تزداد لدى الصلع أكثر من غيرهم، وذلك لعدم اكتراثهم بمظهرهم.

يتمتع بالقوة

يتمتع الرجل الأصلع بشخصية قوية، ويعتبر أكثر قوة.

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الرجل الأصلع أكثر ذكاء

أجرى عالم النفس رونالد هينز من جامعة سارلاند بحثاً شمل أكثر من 20000 شخص، وأظهرت النتائج بأن نسبة كبيرة من المشاركين اعتبروا أن الصلع يظهر الرجل أكبر سناً وأكثر حكمة وذكاء.

الصلع الجزئي أقل جاذبية

كما أظهرت دراسة أجريت في سارلاند، أن الصلع الجزئي أقل جاذبية مقارنة مع الصلع الكلي.