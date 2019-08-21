ندى الكامل بعد قرار حبس أحمد الفيشاوي: "إشاعات هبلة وخراب ديار"

علقت ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، على الحكم الصادر ضد زوجها عبر حسابها على "فيسبوك"، وذلك بعد الحكم الصادر ضد زوجها بالحبس لعدم سداد نفقة ابنته.
وكتبت عبر حسابها: "ماتسيبونا في حالنا بقي هو موت وإشاعات هبلة وخراب ديار.. زي ميكون الناس دي عايشه في البيت بتاعنا مش احنا اللي عايشين.. ربنا يحميك يا أحمد يارب يا حبيبي" .
وقضت محكمة الأسرة بالخليفة، مؤخرًا، قرار بحبس الفنان أحمد الفيشاوى لمدة شهر، لامتناعه عن سداد متجمد نفقة ابنته "لينا"، من طليقته هند الحناوي، في الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019.
أول تعليق من ابنة أحمد الفيشاوي على قرار حبسه
وقال المحامي شعبان سعيد لـ"الوطن"، إن محكمة الأسرة بالخليفة قضت بحبس الفنان أحمد فاروق الفيشاوي، لمدة شهر واحد، لإدانته بالامتناع عن سداد نفقة ابنته "لينا" من طليقته هند الحناوي، والمقدرة بـ235 ألف جنيه.
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