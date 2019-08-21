يسرا اللوزي بفستان زفاف في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة يسرا اللوزي، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة جديدة لها مرتدية فيها فستان زفاف، اتسم تصميمه بنقوشات الورد البارزة. وظهرت "اللوزي" بتسريحة شعر بسيطة، ومكياج هادىء بالألوان الترابية التي أظهرت جمال وجهها. Advertisements ونالت الصورة تعليقات متابعيها، وكتبت إحدى معجبيها: "القفص الصدري باين بس برضه قمر"، وقالت آخرى: "خسيتي أوي"، وكتب حساب: "هتفضلي مميزة طول عمرك"، وتابعت آخرى: "خسيتي أوي بس برافو عليكي". يذكر أن يسرا اللوزي، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "كلبش 3"، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة "سينرجي"، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، إسلام جمال، أميرة العايدي، أحمد إمام، محمد علي رزق، وأماني كمال.

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