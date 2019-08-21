بأمر قضائي.. أمريكية تحصل على "الحيوانات المنوية" ميراثا من زوجها المنتحر

حُكم ربما الأول والفريد من نوعه في المملكة المتحدة، فقضت المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز، حكمًا باحتفاظ السيدة وزار جرميما، بالحيوانات المنوية لزوجها المتوفى، سيباستيان مويلان، الذي انتحر في الشهر الجاري.

صدمة كبيرة سيطرت على "جرميما"، بعد وفاة حُب حياتها والشريك التي ارتبطت به منذ أن كانا في المدرسة الثانوية بسن الـ17، وتوجت هذه القصة بالزواج خلال عام 2015، وكانا يحلمان بحياة سعيدة وخططا للإنجاب، الإ أنه قرر الانتحار وضاع أملها في الإنجاب، بحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني.

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قررت الزوجة اللجوء لساحات القضاء، قبل مضي 24 ساعة على وفاة زوجها، وعرضت قصتها على هيئة المحكمة التي لم تصدر قرارًا بهذا الشأن سوى مرة واحدة من 7 سنوات، وهو ما كررته مجددًا في حالتها، وهو ما يعتبرأغرب إرث على الإطلاق يمكن أن يحصل عليه أي شخص.

وأجرى طبيب من مستشفى الأمير ألفريد الملكي الجراحي، في 15 أغسطس، جراحة لإخراج الحيوانات المنوية من جسد الزوج، حيث يمكن للزوجة أن تستخدمها لمدة 10 سنوات، قبل أن تصبح غير صالحة للاستعمال، لكن هناك معركة قانونية قادمة، على الزوجة خوضها، لتتمكن من استخدامها.