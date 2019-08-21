الامارات | حيث توجد الفاكهة يتبعها الذباب.. جربوا هذه الحيلة

شكرا لقرائتكم خبر عن حيث توجد الفاكهة يتبعها الذباب.. جربوا هذه الحيلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حيث توجد الفاكهة يتبعها ذباب الفاكهة.. اترك، مثلاً، موزة في الخارج لأيام قليلة وستجد فجأة هذه الحشرات الضئيلة منتشرة في كل مكان على الفاكهة وعلى الجدران.

ويمكن أن تتخلص منهم باستخدام المكنسة الكهربائية ولكن هناك طريقة أفضل للقضاء على هذا الذباب. قم بمزج كوب صغير من عصير التفاح وسائل غسيل والقليل من الخل واتركه بجوار طبق الفاكهة.

وبعد ساعات لاحقة عدة ستلاحظ أن حموضة وحلاوة عصير التفاح جذب أغلب الذباب، في حين أن سائل الغسيل سيجعل من الصعب على الذباب الوقوف على المياه.

