قدم الشيف الشربيني، طريقة عمل سمان مشوي، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة" وهو من الوجبات التي يمكن تحضيرها بطريقة سهلة في المنزل. مقادير عمل سمان مشوي سمان. بصل. طماطم. سكر - خل. زعتر - ليمون. Advertisements ثوم. جنزبيل طازج. زيت زيتون. ملح – فلفل. طريقة عمل سمان مشوي ادعكي السمان بدقيق وملح وخل وافتحيه من الضهر وكسريه باستخدام مطرقة اللحم. تبليه بالتتبيله بعد خلطها مع بعضها البعض واشويه على الشواية المدهونة بالزيت ثم قدميه.

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