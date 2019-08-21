يُعرف فقدان الوزن بأنه خسارة من كتلة الجسم الكليّة، بسبب فقدان السوائل أو دهون الجسم أو الأنسجة الدهنيّة، وهو إما أن يكون غير متعمّد أو قد ينشأ بسبب جهدٍ واعٍ لتقليل فرط الوزن أو السمنة، حقيقيةً كانت السمنة أو متخيّلة، وفقدان الوزن "غير المُفسَّر" الذي لا ينتج عن التمرينات الرياضية أو انخفاض في كمية السعرات الحرارية المتناولة، يسمّى الدنف. ونقدم لكِ أعراض فقدان الوزن غير المبرر، بحسب "مايو كلينك". - فقدان الشَّهيّة - الألم وعدم الرَّاحة في البطن - الإسهال أو الإمساك - ارتفاع درجات الحرارة Advertisements أما لدى الأطفال، فإن أعراض فقدان الوزن كالآتي: - تغيّرات في الشّهية - ألم في البطن - الاضطراب عند تناول أطعمة معيّنة صغر الحجم (إن استمر فقدان الوزن لمدة طويلة).

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