مريم رأفت تطلق مجموعة إكسسوارات "عشق" بروح فرعونية حديثة

أطلقت مصممة الحُلي المصرية، مريم رأفت، مجموعتها الجديدة لسلاسل وأساور الورد بالصلصال الحراري، والتي تناسب الكاجوال والقمصان بدرجات متنوعة بين الفضي والأوكسديه والنحاس الأصفر.

موضة الخريف.. الكاروه والجلد والألوان الجريئة

وتعتمد مريم في تصميماتها على النحاس والأحجار الطبيعية والصلصال الحراري والجلد الطبيعي والقماش، والخامات المتوافرة من الطبيعة المصرية.

ومجموعة الإكسسوارات التي حملت اسم "عشق" مناسبة للكاجوال والكلاسيك؛ حيث تعتمد على دمج خامات متنوعة وألوان تناسب كل الأذواق.

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وما يميز تصميمات مريم هو الدمج بين الخامات المختلفة مثل الجلد مع النحاس، والجلد مع الصلصال، والنحاس مع الصلصال، والأحجار مع الجلد، والأحجار مع النحاس، وتقول مريم إنها تسعى لتصميمات مختلفة عن الموجودة في السوق، حيث تبتكر أفكارا وصفتها بالمجنونة.

تضيف مريم: "لا أفضّل تكرار التصميمات السابقة وأحاول تقديم كل ما هو جديد ومبتكر طوال الوقت"، كما تفضّل التصميمات الفلكلورية المصرية، خاصة البدوية والفرعونية ولكن بطابع حداثي ومميز، كما تعتمد أيضا على الفلكلور الهندي.

وتستعد مصممة الحلي المصرية، مريم رأفت، حاليا لتقديم مجموعة جديدة مستوحاة من آخر رحلة لها في إندونيسيا؛ حيث انبهرت بالمناظر الطبيعية الخلابة والشلالات والجبال والطيور والألوان، وتعد مريم بمجموعة تحاكي الطبيعية الإندونيسية الخلابة.

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