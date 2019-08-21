علاج تساقط شعر الحاجب وأسبابه

تعاني الكثير من السيدات من تساقط شعر الحاجب، وكون شأنه شأن شعر الرأس فهو أيضًا معرض للتساقط وذلك لعدة أسباب تجعله يتساقط أو يتوقف عن النمو، إلا أن تلك الأسباب لها علاج يجب أن تطبقه السيدة لإعادة شكل الحاجب لطبيعته.

وتقدم "هُن" في التقرير التالي أسباب وطرق علاج تساقط شعر الحاجب، حسب موقع " healthline" .

أولًا إذا كانت إحدى الحواجب أو كلتيهما رقيقتين، فقد يكون ذلك بسبب العدوى أو الأمراض الجلدية أو التغيرات الهرمونية أو الجهاز المناعي المفرط النشاط، كذلك يمكن أن يسبب نقص التغذية والصدمات الجسدية أو الإجهاد المفرط والقلق.

وحسب الموقع، فإن جسم الإنسان يحتاج إلى العناصر الغذائية، بما في ذلك مصادر الطاقة كالكربوهيدرات والبروتينات والدهون، بالإضافة للأحماض الأمينية والدهون والفيتامينات والمعادن، فهذه العوامل تحافظ على نمو الشعر وتؤثر عليه، لذا فإن نقص أي منها قد يؤدي إلى تساقط الشعر.

ومن بين الأسباب التي ذكرها الموقع التي تساعد في تساقط شعر الحاجب هي نقص فيتامين (أ) أو الزنك والذي يبطئ بدوره النمو الخلوي ويعيق الإنتاج.

أسباب أخرى تجميلية ذكرها الموقع، كـ "نتف" الحاجب أو الإفراط في استخدام منتجات الماكياج قد يخلقان صدمة طفيفة، وفي النهاية قد يتوقف الشعر عن النمو في تلك البقعة.

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طرق العلاج:

هناك بعض أنواع تساقط شعر الحاجب تحتاج زيارة حتمية للطبيب، إلا أن هناك أنواعا من التساقط خفيفة ولا تستدعي لذلك وتحتاج بعض العلاجات الطبيعية وهي:

زيت الخروع:

يعتبر الخروع علاجا منزليا طويلا لنمو الشعر، والذي بدوره يساعد على تحفيز بصيلات الشعر عن طريق العمل على بعض الهرمونات.

المكملات الغذائية:

لا بد من استخدام المكملات الغذائية ومضادات الأكسدة والأحماض الدهنية كأوميجا 3 وكذلك الأحماض الدهنية أوميجا 6 كونها فعالة ضد تساقط الشعر.

تناول الفاكهة والخضراوات بكثافة:

يعتبر أكل الكثير من الفواكه والخضراوات من العوامل التي تساعد على بناء الكثير من العناصر المفقودة والتي تحتاجها البشرة والشعر.

التوقف عن تجميل الحاجب:

لا بد في مرحلة علاج تساقط الشعر من عدم إحداث صدمة لتلك المنطقة ولذلك يجب ألا تقوم السيدات بـ"نتف" الحاجب أو على الأقل عدم الإفراط في ذلك.

الابتعاد عن المواد الكيماوية:

قد تلجأ بعض السيدات إلى صبغ شعر الحاجب، إما من أجل التغيير أو ملء الفراغات، وحسب الموقع قد يزيد هذا السلوك من تساقط الشعر ولذلك يجب التوقف فورا عن استخدام الكيماويات.