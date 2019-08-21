عادات يومية بسيطة تخلصك من حب الشباب.. بينها غسل الوجه مرتين

عادة ما يكون حب الشباب من المشكلات التي تثير إزعاج خاصة لدى الفتيات، حيث تؤثر على مظهرهن، وتتوجد عدة عوامل تساهم في نشأة هذه الحبوب منها تراكم خلايا الجلد الميت ووجود البكتيريا في المسام.

لكن، أمور وعادات بسيطة يمكن اتباعها يوميًا تحافظ على البشرة وتمنع من ظهور حب الشباب، بحسب ما عرضتها صحيفة "تايمز أوف إنديا":

غسول الوجه مرتين يوميا

لابد من غسل الوجه مرتين يوميًا بالماء الدافئ والصابون، لكن مع مراعاة تجنب المبالغة في غسل الوجه تجنبًا لإصابة البشرة بالجفاف.

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تنظيف كل ما يلامس الوجه

يجب مراعاة أن تكون الأسطح التي تلامس الوجه نظيفة، مثل الوسائد والمكياج والهاتف الذكي تجنبًا في نقل أي جراثيم.

عدم دعك الوجه بالإسفنجة

يجب الحرص في استخدام إسفنجة المكياج عند استخدامها في دعك الوجه، إذ أنها تهيج البشرة وتزيد من انتشار حب الشباب.

استخدام واقٍ شمسي خالٍ من الزيوت

لا بد من استخدام واقي شمسي خالٍ من الزيوت، لحماية البشرة من أشعة الشمس، فوجود زيوت إضافية على البشرة تساهم في وجود حب الشباب وانتشاره.