الإفتاء توضح حكم المعاشرة بعد الخلع بدون عقد زواج جديد

ردت دار الإفتاء، عبر بوابتها الإلكترونية، على سائلة أرادت معرفة نوع العلاقة بينها وبين زوجها الذي طلقها طلقة أولى بائنة خلعًا، ثم عاشرته بعد الطلاق معاشرة الأزواج دون أن يعقد عليها.

وجاء رد فضيلة الدكتور علي جمعة محمد على السائلة حيث قال: "بطلاق الرجل لزوجته طلاقًا بائنًا خلعًا للمرة الأولى فتكون زوجته قد أصبحت بائنًا منه بينونةً صغرى، لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها، وإذا تمت معاشرة بينهما قبل انعقاد العقد الجديد فهي معاشرةٌ حرام، لكون المرأة مطلقةً فهي ليست محلًّا للمعاشرة، وعلى الزوجين التوبة والندم والاستغفار والابتعاد عن هذا الفعل حتى يتم انعقاد العقد الشرعي بأركانه وشروطه، ومما ذكر يعلم الجواب".