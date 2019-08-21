ملكات جمال مصر لـ"هن": "اتعرضنا للتريقة وقالوا على صورنا لابسين فانلات داخلية"

قالت آلاء عاطف، ملكة جمال مصر 2019، إنها لا تهتم بسخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، التي بدت في البداية، فور الإعلان عن وجوه المُتسابقات للمسابقة.

قائلة: "مبركزش مع التريقة، مش هتفيدني ولا تأثر عليا، غير إن دكتورة آمال رزق، رئيسة المُسابقة، كانت دايمًا بتحذرنا إننا نتأثر باللي بيتقال، أو بأي تعليق سلبي".

وأضافت، خلال حديثها لـ"هن"، أن في الصور الأولية زوايا التصوير ظلمتنا، لكن أنا كنت مُعجبة بصوري.

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ومن جانبها ردت نور ياسر، ملكة جمال المُراهقات، لهذا العام، موضحة أنها تابعت التعليقات الأولية لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، فور نشر الصور، لكنها لم تهتم بتلك السُخرية، بهدف التركيز في المسابقة، قائلة: "قالوا على صورنا إننا لابسين فانلات داخلية، عشان كلنا اتصورنا بـ(توب) أبيض، والصور كانت قريبة أوي".

واستضافت جريدة "الوطن" ملكة جمال مصر، خلال ندوة خاصة، بصحبة ملكة جمال المُراهقات، ملكة جمال آسيا في مصر، وصاحبة لقب أجمل وجه، والأكثر أناقة بالمسابقة.

وكان أقيم حفل ختام المُسابقة، مؤخرًا، بفند الماسة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم اختيار ألاء عاطف، ملكة جمال مصر لهذا العام، برئاسة لجنة التحكيم، التي ترأستها، الدكتورة أمال رزق رئيسة المسابقة، الفنان فراس سعيد، الفنانة هنادي مهنى، مصمم الأزياء بهيج حسين، فضلًا عن ريم رأفت ملكة جمال مصر للموسم الماضي، وأيسل خالد ملكة جمال آسيا والمحيط الهادي.