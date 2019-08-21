ماذا يفعل الخل الأبيض عند إضافته أثناء غسل الملابس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

الخل الأبيض، حيلة جديدة وسهلة قد تعتمدي عليها لتعطير ملابسك، وكشفت جولي طومسون امرأة بريطانية في منشور لها عبر صفحة مختصة بتنظيف الملابس على "فيسبوك"، عن حيلة مبتكرة لتعطير الملابس عبر إضافة الخل الأبيض إليها أثناء غسلها، بحسب ما نقل "24" الاماراتي عن صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقالت طومسون في منشورها، إن استخدام الخل المقطر الأبيض عوضاً عن المعطر التقليدي، ساعد على إعطاء ملابسها رائحة أجمل.

وأضافت: " كنت متشككة في بادئ الأمر حول جدوى هذه الحيلة، ولكن بعد أن جربتها، تبين لي بأنها فعالة للغاية، إذ أصبحت رائحة ملابسي جميلة جداً".

وفي حين أبدى المئات من الأشخاص إعجابهم بمنشورها، وأيدوها في تعليقاتهم بعدما جربوا الطريقة بأنفسهم، شكك آخرون بالطريقة وذكروا بأن رائحة ملابسهم لم تتغير بل أصبحت سيئة للغاية.