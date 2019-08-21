لا يوجد سبب محدد لتشنجات المريء، ولكن هناك بعض الأسباب العامة مثل الأمراض النفسية، نتيجة تناول أصناف من الطعام والشراب، ومن أعراض تشنجات المريء كما ذكرها موقع "Authority Nutrition". أعراض تشنجات المريء ألم حاد في الصدر. صعوبة في البلع. Advertisements حرقة في المعدة. الشعور وكأن أمرا عالقا في الحلق أو الصدر. ارتجاع أو اجترار للأطعمة والمشروبات. في حال عانيت من هذه الأعراض كلها أو جزء منها، عليك استشارة الطبيب بأقرب وقت.

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