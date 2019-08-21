منها حبس الأنفاس.. أوضاع خاطئة يجب تجنبها أثناء السباحة

تعتبر السباحة رياضة بدنية مفيدة للجسم ولها العديد من الفوائد لذلك لا بد من ممارستها بشكل صحيح، وهناك 5 أخطاء شائعة يجب تجنبها خلال ممارسة السباحة منها كما ذكرتها صحيفة "تايمز أوف إنديا".

النظر إلى الأمام

قد يبدو النظر إلى الأمام أثناء ممارستك السباحة أمراً منطقياً، ولكنه أمر خاطئ، إذ يجب النظر إلى الأسفل وغمر الرأس في الماء لتحريكه بشكل أسرع أثناء السباحة.

استخدام وضعية خاطئة

قد لا تكون وضعيات السباحة التي تعلمتها في طفولتك صحيحة، فاستخدام وضعية خاطئة يمكن أن يقلل من سرعتك أثناء السباحة، وبالتالي عدم الحصول على الفائدة المرجوة منها.

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ضم أصابع اليدين

أثناء التجديف داخل الماء، حاول عدم ضم أصابع يديك، إذ تشير الدراسات إلى أن الاحتفاظ بمسافة بسيطة بين الأصابع يمكن أن يزيد من قوة الدفع عبر الماء، الأمر الذي يزيد من سرعة الجسم أثناء السباحة.

حبس الأنفاس

من الجيد أن تأخذ نفساً كل عدة ثوانٍ أثناء السباحة، لأن حبس الأنفاس يؤدي إلى تباطؤ الحركة ويضر بالصحة.

الإفراط في تحريك الساقين

هذا خطأ شائع يرتكبه الكثير من الأشخاص أثناء السباحة، إذ يعتقد الكثيرون بأن الإفراط في تحريك الساقين يساعد في زيادة سرعتهم، ولكن على العكس فإن الإفراط في تحريك القدمين يؤدي إلى الشعور بالتعب بسرعة وإبطاء الحركة، ويحول دون التحرك بسلاسة في المياه.