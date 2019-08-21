سوسن بدر: بدأت كعارضة أزياء.. ورجاء الجداوي علمتني إزاي أمشي وأقعد

قالت الفنانة سوسن بدر إنها عملت عارضة أزياء في فترة دراستها الثانوية بعدما قرأت إعلانا لأتيليه يطلب عارضات أزياء. وأضافت خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه الفنانة رجاء الجداوي هي التي كانت تختار عارضات الأزياء واختارتها بالفعل، مؤكدة أن مهنة عارضة الأزياء مجهدة وصعبة للغاية. وأثنت بدر على دور الفنانة رجاء الجداوي معها "مدام رجاء علمتني أمشي إزاي وأقعد إزاي وأتكلم إزاي وربنا يخليها حبيبة قلبي وهي مالهاش زي".

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