تحتاج السيدات في المناسبات السريعة كالأخبار السعيدة المتعلقة بنجاح أو غيرها كأعياد الميلاد إلى نوع سريع من الحلوى، ولذلك يعد جاتوه سواريه من أسرع وأسهل الحلوى التي يمكن تجهيزها وتقديمها. ويقدم هُن" في التقرير التالي طريقة عمل جاتوه سواريه على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي: مقادير جاتوه سواريه: كوب دقيق 6 بيضة كوب سكر بودرة ربع كوب كاكاو بودرة 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر ملعقة صغيرة فانيليا ملعقة كبيرة خل ربع كوب ماء 2 ملعقة كبيرة مربى فراوية Advertisements 2 باكو كريم شانتي بودرة كوب ماء بارد نصف كوب شيكولاتة سايحة طريقة تحضير جاتوه سواريه: - اضربى بالمضرب الكهربي بياض البيض مع الخل ورشة ملح - اخلطى صفار البيض مع السكر والفانيليا وضيفي الماء على مراحل - ضيفى الدقيق الكاكاو والبيكنج بودر على مراحل وضيفى بياض البيض وقلبي برفق - صبي الخليط في صينية مدهونة بالزيت ومرشوشة بالدقيق - ادخلى الكيكة الفرن على درجة حرارة 180 حتى النضج لمدة 45 دقيقة تقريباً - اخلطى الكريم شانتي مع الماء وقسمي الكيكة واحشيها ثم اخلطى الكريم شانتي مع المربى وزيني بها الوجه - يمكنك خلط الكريم شانتي مع الشيكولاتة وزيني بها جزء من الجاتوه وقدميه

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