تعدّ التونة من الأسماك المعروفة على مستوى العالم، فهي تُعتبر مصدراً غذائياً مهماً للإنسان، حيث يُقبل الكثير من الناس على تناولها معلبة؛ وذلك نظراً لمذاقها الشهي وقيمتها الغذائية، وتتفنن الأمهات في طريقة عملها، وابتكار كل ما هو جديد، حيث تقوم بعضهن بإعداداها على هيئة تورتة. وإليك طريقة عمل تورتة التونة. المكونات 2 كيس توست أسمر 2 علبة لبنة علبة مايونيز ملعقة كبيرة مستردة ملعقة كبيرة بودرة بصل ملح فلفل أسود 2 علبة تونة 2 كوب بصل أخضر Advertisements 2 كوب فلفل ألوان مفروم شرائح زيتون أسود 2 كوب جزر مبشور طريقة التحضير - تخلط اللبنة مع المايونيز ثم يضاف المستردة وبودرة البصل والملح والفلفل ويقلب مع التونة. - يضاف البصل الأخضر ونقلب جيدا ثم تغطى بها التوست بالكامل مثل التورتة. - نضع طبقة أخرى من التوست ثم خليط التونة ونكرر الطريقة مرة أخرى. - تقلب على طبق التقديم ثم نضع على الوجه خليط التونة وتزين بالجزر المبشور والزيتون والفلفل الألوان والطماطم الشيري وتقدم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل تورتة التونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.