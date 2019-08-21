يعاني العديد من الأشخاص من نقص معدلات فيتامين د، الذي يحافظ على توازن المعادن في الجسم، وبالأساس مستوى الكالسيوم والفوسفور، فضلًا عن تنظيم عمليات نمو الخلايا، الأمر الذي يصل للإصابة بالهشاشة، وضعف العضلات والعظام، لذا يقدم "هن" بعض النصائح لعلاج نقص فيتامين د، بحسب "مايو كلينك".

علاج نقص فيتامين د

التعرض لأشعة الشمس.

تناول الأدوية التي تحتوي على الفيتامين كالحبوب أو الحقن.

تناول أغذية غنية مدعمة بفيتامين د.

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وحسبما ذكرت "الموسوعة الطبية" هناك بعض الأطعمة التي تساعد تغذي جسم الإنسان بفيتامين د:

- الأسماك الزيتية كالسلمون والتونة- اللحوم الحمراء مثل الكبدة.

- صفار البيض.

- الأطعمة المدعمة بالعناصر الغذائية مثل معظم الأطعمة التي تدهن على الخبز وبعض حبوب الإفطار والفول.