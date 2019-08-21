ماذا يعني مصطلح "غير كوميدوغينيك" بمستحضرات العناية بالبشرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أشارت بيرجيت هوبر إلى أن هناك العديد من منتجات العناية بالبشرة، التي يتم الترويج لها بأنها "غير كوميدوغينيك"، بمعنى أن هذه المستحضرات لا تحتوي على أية مكونات يمكن أن تسد مسام البشرة بسهولة.

وأضافت الخبيرة بالرابطة الألمانية لمنتجات العناية بالجسم ومواد الغسل قائلة: "يطلق اسم الكوميدونات على الرؤوس السوداء"، وبالنسبة لمنتجات العناية بالبشرة فإنه يتم استعمال مصطلح "غير كوميدوغينيك" عندما تثبت الاختبارات أن هذه المستحضرات تسبب القليل من الرؤوس السوداء.

وتظهر الرؤوس السوداء والبثور على الجلد بسبب زيادة إنتاج دهون البشرة، وأضافت بيرجيت هوبر قائلة: "يتسبب ذلك في تراكم الزهم والخلايا القرنية الميتة، والتي تسد مسام الغدة الدهنية"، وعادة ما تظهر الكوميدونات أو الرؤوس السوداء على الجبهة والأنف، كما يمكن أن تظهر على الخدين والذقن أيضا.