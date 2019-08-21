لا تطلب من أطفالك حمل أكياس القمامة.. إليك السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

ينبغي على الآباء أن يشجعوا أطفالهم على المشاركة في الأعمال المنزلية، ولكن يجب مراعاة عدم تكليفهم بالمهام "الثقيلة على النفس".

وتوصي المجلة الألمانية " إلترن فاميلي" ألا يطلب الآباء دائما من الأطفال حمل كيس القمامة كريه الرائحة وإلقائه في صندوق النفايات لأن الأطفال سيدركون سريعا أنه يتم طلب منهم ذلك لأن الآباء لا يريدون فعل ذلك.

وهذا يمكن أن يؤدي سريعا إلى الإحساس بالظلم، وبالتالي يجب التناوب على القيام بالمهام التي لا يحبها الجميع.

ومن الجيد ألا يتم استخدام المهام المنزلية كنوع من العقاب بسبب ضعف الأداء في المدرسة. فالأطفال الذين سُيعاقبون بمهمة مملة أو ثقيلة على النفس، لحصولهم على درجات سيئة سوف يرون ذلك نوعا من القسوة ، والسخط الناجم عن ذلك يمكن أن يؤثر عكسيا على نظرتهم للتعليم.