استغلي ما تبقى من لحم الريش من عيد الأضحى المُبارك، وحضري لأولادك، الريش بصوص الكاري، المميزة، بخطوات بسيطة، وسهلة. المكونات ريش عصير بصل طماطم مبشورة ليمون باربكيو ثوم مفروم جوزة الطيب فحم سمن ملح وفلفل وبهارات بهارات الكاري كاري ¼ ملعقة صغيرة جوزة الطيب Advertisements ½ ملعقة صغيرة قرنفل ملعقة صغير لكل من "قرفة، ينسون، ورق غار، شطة، كركم، كمون، كزبرة جافة، حلبة، زنجبيل وحبهان" زبادي طريقة التحضير اخلطي الليمون مع عصير البصل والطماطم المبشورة، ثم أضيفي الثوم وجوزة الطيب مع البهارات والملح والفلفل والباربكيو. تبلي الريش بالخليط السابق جيدًا، ثم اتركيه 24 ساعة بالثلاجة. شوحي الريش المُتبلة في السمن، وأضيفي لها باقي التتبيلة. قومي بوضع الريش على الفحم، أو الشواية، حتى تنضج. على الجانب الآخر، اخلطي مكونات صوص الكاري، سويًا بالمضرب الكهربائي، مع عصير الليمون، وقدميه بجانب الريش.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل ريش بصوص الكاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.