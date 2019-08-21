"مشاريع مهمة للبلد".. ملكة جمال مصر تكشف عن خطتها المقبلة عقب الفوز باللقب

كشفت آلاء عاطف، ملكة جمال مصر 2019، عن مشروعها الخاص، المُقرر البدء فيه وتنفيذه، عقب الفوز باللقب، قائلة: "عندي مشروعين مُهمين للبلد".

وأوضحت "آلاء" خلال حديثها لـ"هُن"، أن المشروع الأول، قائم على إعادة تدوير المُخلفات والاستفادة من ثرواتها، قائلة: "أستهدف العشوائيات بشكل أساسي، والأماكن اللي فيها مُخلفات، عشان نقدر إننا نعيد تدويرها ونستفيد بالمنتج منها".

"هنضف الشوارع ودي حاجة مهمة لوجهة البلد، وهيكون عندنا منتجات متنوعة، ورخيصة، غير إن المشروع هيوفر فُرص عمل للشباب"، بحسب "آلاء".

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وعن مشروعها الثاني، أوضحت ملكة الجمال أنها بصدد تنفيذ "أبلكيشن" يعمل كمرشد سياحي للسياح، المستهدفين مصر، يحميهم من جشع بعض التجار، ويساعدهم في الزحام، قائلة: "الأبلكيشن هيكون فيه أشهر المُدن السياحية، وخاصة العلاجية، وجزء منه للمواصلات زي أوبر وكريم، وكمان قايمة بأفضل الفنادق، وده هيسهل عليهم كتير".

واستضافت جريدة "الوطن" ملكة جمال مصر، خلال ندوة خاصة، بصحبة ملكة جمال المُراهقات، وملكة جمال آسيا في مصر، وصاحبة لقب أجمل وجه، والأكثر أناقة بالمسابقة.

وكان أقيم حفل ختام المُسابقة، مؤخرًا، بفند الماسة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم اختيار آلاء عاطف، ملكة جمال مصر لهذا العام، برئاسة لجنة التحكيم، التي ترأستها، الدكتورة آمال رزق رئيسة المسابقة، الفنان فراس سعيد، الفنانة هنادي مهنى، مصمم الأزياء بهيج حسين، فضلًا عن ريم رأفت ملكة جمال مصر للموسم الماضي، وأيسل خالد ملكة جمال آسيا والمحيط الهادي.