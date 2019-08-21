سوسن بدر: "جبت كل حاجة لبنتي.. ولو جبت جهاز حفيدتي هجيب المهم بس"

قالت الفنانة سوسن بدر إنها قامت بتجهيز ابنتها "ياسمين" بكميات كبيرة من الأدوات المنزلية وغيرها كعادة الأسر المصرية.

وأضافت خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc" أنها تنوي عدم تكرار ذلك مع حفيدتها ملك التي تبلغ من العمر الآن 15 عاما.

وتابعت: "لو حضرتك جواز ملك مش هعمل كده ومش عارفة ياسمين بنتي هتعمل كده ولا لا".

وتحدثت سوسن بدر عن مشهد إحصاء جهاز العروسة في مسلسل "أبو العروسة" مع الفنانة كارولين عزمي، مؤكدة أنهم أعادوا المشهد أكثر من مرة بسبب أخطاء من كارولين عزمي.