قالت الفنانة سوسن بدر، إنها قررت قص شعرها عقب الانتهاء من تصوير مسلسل "زي الشمس". وأضافت بدر، خلال استضافتها ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة "dmc": "ياسمين بنتي وملك حفيدتي قهروني ومكانوش عايزني أقص شعري وإني أطلع قدام الناس بالشعر الأبيض لحد ما قررت إني لازم أقهرهم زي ما قهروني". وتابعت أنها في غاية الراحة بسبب اتخاذ هذه الخطوة، "روحت للكوافير وقلت له احلق لي وبقى يقص وهو خايف".

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. سوسن بدر تحكي عن سبب قص شعرها وعدم صبغه: "الكوافير كان خايف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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