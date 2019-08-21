يعتبر السجق من الأكلات المفضلة للصغار والكبار لمذاقها الرائع، يقدم لكِ موقع "هُن"، طريقة عمل السجق الشرقي بالصلصة على طريقة الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج "أميرة في المطبخ"، على سي بي سي سفرة. المكونات سجق شرقى. بصل. ثوم. طماطم. فلفل أخضر. صلصة طماطم. هريسة. فلفل حامي. زيت. ملح. فلفل أسود. طريقة التحضير قطعي البصل واحضري وعاء وضعي فيه ملعقتان من الزيت. Advertisements ضعي البصل والثوم وقلبيهم جيدا. أضيفي السجق على البصل وقلبيهم جيدا على نار عالية. ضيفي الفلفل الأخضر والفلفل الحار على السجق وقلبيهم. أضيفي الهريسة ،الصلصة ،الطماطم الفريش. اضبطي الطعم بقليل من الملح والفلفل لأن السجق متبل. ضيفي القليل من عصير الطماطم المسبكة. اتركيه قليلا حتى تمتزج المكونات.

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