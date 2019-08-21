طريقة عمل البابا غنوج بالفلفل الأحمر

البابا غنوج بالفلفل الأحمر من الأكلات الشعبية والأكثر شيوعًا بين الناس، فهو يقدم على الفطار مع الخبز ويكون شهي ولذيذ للغاية، علاوة على أن له قيمة غذائية عالية، وغير مكلف، ويقدم لكِ موقع "هن" أفضل طريقة لعمل البابا غنوج بالفلفل الأحمر.

مقادير البابا غنوج بالفلفل الأحمر

حبة فلفل أحمر حلو

حبة فلفل أصفر حلو

حبة كبيرة باذنجان رومي

حبة صغيرة بصل مفروم ناعم

فصين ثوم كبيرين مهروس

4 ملاعق كبيرة طحينة

4 ملاعق كبيرة عصير ليمون

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ملعقة صغيرة ملح

طريقة تحضير البابا غنوج بالفلفل الأحمر

اغسلي الفلفل وجففيه، ضعي حبة الفلفل صحيحة فوق نار متوسطة مع التقليب على كافة الجوانب من وقت لآخر إلى أن يصبح مشويًا.

ضعي الفلفل جانبًا إلى أن يبرد ثم قطعيه نصفين وتخلصي من البذور.

أحضري عود خشبي رفيع واعملي عدة ثقوب في الباذنجان، اشوي الباذنجان فوق اللهب بنفس طريقة الفلفل إلى أن تصبح القشرة غامقة اللون.

امسكي الباذنجان بيدك اليسري بينما تقومين بنزع القشور بيدك اليمني تحت الماء الجاري، تخلصي من القشور، ضعي الباذنجان في مصفاة 3-4 دقيقة للتخلص من السوائل.

ضعي الباذنجان مع الفلفل في طبق، اهرسيهم بالشوكة إلى أن يصبح خليط ناعم جدًا، أضيفي البصل، الثوم، الطحينة، عصير الليمون والملح، وقلبي إلى أن تمزج المكونات مع بعضها وقدميه باردًا.