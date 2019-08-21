يُعتبر السلمون من الوجبات التي تتمتع بطعم ومذاق خاص بها ولها العديد من الفوائد الصحية، فالسلمون غني بعنصر الأوميجا 3 الذي يرفع مستوى الأحماض الأمينية ويقلل من مستوى الكوليسترول في الدم، لذلك يقدم لكِ موقع "هن" طريقة عمل السلمون المشوي. المقادير كيلو ونصف من سمك السلمون طماطم مقطعة إلى شرائح نصف كيلو من البطاطس بهارات السمك القليل من الفلفل الأسود ثوم بودر بابريكا مدخن أوريجانو Advertisements رشة ملح زنجبيل مطحون كوب ونصف من الزيت عصير ليمونة طريقة التحضير - نخلط جميع البهارات مع الزيت والملح والليمون وننقع السمك في الخليط لمدة ساعتين بالثلاجة. نقطِّع البطاطس لشرائح سميكة ونضعها في صينية، ونرص فوقها السمك ونغطيه بشرائح الطماطم، ونضيف إليه كوبا من الماء، ثم نرش فوقه القليل من الأوريجانو. نضعه بالفرن حتى تمام النضح ويقدم ساخنا.

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