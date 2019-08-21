الامارات | مجلس «الصبيحية» يبارك للعائدين من الأراضي المقدسة

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس «الصبيحية» يبارك للعائدين من الأراضي المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار مجلس ضاحية الصبيحية، التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، حجاجاً في مدينة خورفكان عائدين من الأراضي المقدسة، وقدم لهم التهاني والتبريكات على أدائهم الفريضة.

وتعد زيارة الحجاج أحد البرامج التي يحرص عليها مجلس ضاحية الصبيحية، في إطار ما يوليه من اهتمام بتعزيز التواصل المجتمعي، وتوثيق علاقاته بالأهالي.

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ضم وفد المجلس، خلال الزيارات التي قام بها خلال يومين، كلاً من: رئيس المجلس محمد أحمد الغاوي النقبي، ونائب رئيس المجلس خلفان صالح النقبي، وعدداً من الأعضاء وأعيان المدينة.

وأكد الغاوي النقبي حرص مجلس ضاحية الصبيحية على تعزيز التواصل مع مختلف الفئات والتفاعل معها في المناسبات كافة، مشيراً إلى أن المجلس قدم التهاني للحجاج بمناسبة أدائهم الفريضة هذا العام والعودة إلى أرض الوطن سالمين.

بدورهم، أشاد حجاج في مدينة خورفكان بالمبادرة التي أسعدتهم من قبل مجلس ضاحية الصبيحية، مؤكدين أن الحكومة الإماراتية من خلال مؤسساتها وبعثتها الرسمية كافة، قدمت لهم مختلف الخدمات، ووفّرت كل سبل الراحة والأمان لهم.