الامارات | «حروف عربية» تحتفي بمعرض دبي الدولي للخط

شكرا لقرائتكم خبر عن «حروف عربية» تحتفي بمعرض دبي الدولي للخط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صدر عن ندوة الثقافة والعلوم بدبي العدد الجديد 48 من مجلة حروف عربية، والتي تحتفي في جديدها بالدورة الماضية لمعرض دبي الدولي للخط.

وفي افتتاحية العدد، كتب رئيس تحرير المجلة الكاتب الإماراتي علي عبيد الهاملي: «عما قريب تستضيف دبي معرض إكسبو 2020 ويتقاطر الزوار من كل أنحاء العالم للمشاركة في هذه التظاهرة، حيث سيكون للخط العربي، إن شاء الله، مكانه فيها. شكراً دبي لأنك تبهرين العالم كل يوم بالجديد من إنجازاتك».

وضم العدد ملفاً موسعاً عن معرض دبي الدولي للخط العربي في دورته العاشرة، وأعد الملف مدير تحرير المجلة الروائي ناصر عراق.

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واحتوى العدد أيضاً على دراسة عن «نشأة الخط الكوفي التربيعي» للدكتور مأمون لطفي الصقال، وفي باب حوار أجرى هشام عدرة حواراً مع الخطاط والحروفي السوري أكسم طلاع. وفي باب منوعات قدم محمد مهدي حميدة قراءة في مهرجان الفنون الإسلامية بالشارقة في دورته العاشرة. بينما أضاء قادري عبدالحفيظ على المهرجان الثقافي الدولي للخط العربي والمنمنات والزخرفة بالجزائر. كما استعرض العدد أول ملتقى للخط العربي تقيمه مؤسسة الأزهر الشريف بمصر.

وفي باب المكتبة تناول الأديب محمد المر بالنقد والتحليل كتاب «النساء الخطاطات في الماضي والحاضر» للباحثة التركية هلال كازان.

وكانت قصيدة العدد لأحمد شوقي بخط الحسام مطر، وهدية العدد «سورة البروج» كتبها بخط المحقق الخطاط الجزائري منير طهراوي.