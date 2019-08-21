الامارات | 3 وصفات منزلية للتخلص من حرقة المعدة

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وصفات منزلية للتخلص من حرقة المعدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غالباً تظهر المعاناة من حرقة المعدة بعد الانتهاء من تناول وجبة دسمة، وتكون على شكل ألم في منطقة الصدر يشعر معه الشخص كأن هناك حرقة في صدره، وهناك العديد من العلاجات المنزلية، التي تساعد على التخلص من حرقة المعدة، وهنا ثلاثة منها:

بيكربونات الصوديوم

بيكربونات الصوديوم من العلاجات التقليدية الشهيرة لحرقة المعدة؛ إذ تعمل المادة النشطة فيها على تحييد حمض المعدة، ما يساعد على تخفيف الألم. وتتم إذابة ملعقة من صودا الخبز في كوب من الماء وشربه ببطء، لكن تجب مراعاة أن الإكثار من تناول بيكربونات الصوديوم قد يترتب عليه اضطراب دائم في الأمعاء مع الإصابة بإسهال.

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شاي البابونج

يساعد على تهدئة الغشاء المخاطي للمعدة، لذلك يجب ترطيب الغشاء المخاطي للمعدة من الداخل بشاي البابونج، ويتم تحضير إبريق منه دفعة واحدة وتركه يبرد قليلاً، وبعدها يشرب بعضه ويتم الاستلقاء على الظهر، وبعدها بخمس دقائق يتم تناول بعض منه مرة أخرى والاستلقاء على الجانب الأيمن، ثم تكرر الخطوات مع الجانب الأيسر والنوم على البطن.

البطاطس

تساعد النشا في البطاطس على ربط حمض المعدة الزائد، والشكل الأكثر فاعلية هنا هو عصير البطاطس؛ إذ يتم شرب كوب منه مرتين يومياً لثلاثة أسابيع قبل الوجبات، غير أن خبراء تغذية يحذرون من أن تناول الكثير من السولانين الموجود في البطاطس قد يكون له تأثير سام.