الامارات | الصين تفتتح حوضاً مائياً في «سقف العالم»

شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تفتتح حوضاً مائياً في «سقف العالم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت مقاطعة تشينغهاي في شمال غرب الصين، الواقعة في هضبة شنغهاي، التبت المعروفة باسم «سقف العالم»، أعلى حوض مائي في العالم أمام الزوار.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» أن الحوض المائي الجديد، الذي يبلغ ارتفاعه 2261 متراً عن سطح البحر، يقع في مدينة شينينغ عاصمة المقاطعة، وهو أول حوض مائي في «سقف العالم»، وتبلغ مساحته 28 ألف متر مربع. وقالت إدارة الحوض المائي: «إن اليوم الأول لافتتاح الحوض جذب أكثر من 8000 زائر»، مشيرة إلى أن الحوض يضم أكثر من 30 ألفاً من الحيوانات المائية لأكثر من 400 نوع، وأكثر من 300 رأس من الحيوانات البرية لأكثر من 100 نوع، بما فيها بعض الحيوانات البحرية النادرة، مثل الحيتان البيضاء والدلافين قارورية الأنف.