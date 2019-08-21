الامارات | أفراح المهيري والسويدي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت عائلة المرحوم أحمد خليفة المهيري، بمناسبة زفاف نجلها سعيد إلى كريمة ثاني صقر السويدي. حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة أفراح الورقاء بدبي، عدد من وجهاء القبائل والمسؤولين، وكبار الشخصيات، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وأعيان قبيلتي المهيري والسويدي، وحشد من الأهل وأصدقاء العريس والمهنئين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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