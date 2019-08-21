الامارات | كوكب بحجم الأرض خارج المجموعة الشمسية

شكرا لقرائتكم خبر عن كوكب بحجم الأرض خارج المجموعة الشمسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت عمليات الرصد المباشرة من تليسكوب فضائي، تابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، وللمرة الأولى، عن وجود غلاف جوي فارغ حول كوكب صخري بحجم الأرض خارج نظامنا الشمسي، يدور على غرار نجم في المجرة. ‭‭‭ ‬‬

جاء ذلك في دراسة نشرتها دورية «نيتشر» العلمية، أول من أمس، وذكرت أن سطح ذلك الكوكب البعيد يتشابه على الأرجح مع سطح القمر الخارجي القاحل أو سطح عطارد، ويُحتمل أن يكون مُغطى بصخر بركاني داكن. ويقع الكوكب على بعد 48.6 سنة ضوئية عن الأرض، وهو واحد من أكثر من 4000 جسم يطلق عليها كواكب خارج المجموعة الشمسية، وتم خلال العقدين الماضيين اكتشاف أنها تدور حول نجوم بعيدة في مجرتنا درب التبانة.

ويُطلق العلماء على الكوكب (إل.إتش.إس 3488بي)، ويعادل حجمه نحو 1.3 حجم كوكب الأرض، وتبلغ مدة دورته 11 ساعة، ويدور حول نجم صغير بارد نسبياً من النجوم التي يُطلق عليها «الأقزام الحمراء»، وهو نوع من النجوم الأكثر شيوعاً والأطول بقاء في المجرة.

وتقول الدراسة إنه يحتمل أن يكون افتقار الكوكب إلى غلاف جوي راجعاً للإشعاع الكثيف من نجم القزم الأحمر الأم، الذي يبعث مستويات عالية من الأشعة فوق البنفسجية، رغم أنه مُعتم بالمعايير النجمية.