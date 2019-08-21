الامارات | 5 نصائح لوجبات صحية مع العودة إلى المدارس

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لوجبات صحية مع العودة إلى المدارس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع اقتراب الإجازة الصيفية من نهايتها، والاستعداد لموسم العودة إلى المدارس، يجد كثير من الأسر صعوبة في تغيير الروتين اليومي لأبنائها، بداية من ساعات النوم، وليس انتهاء بالنمط الغذائي، وعادات الطعام، والمسموح به وغير المسموح به منه.

وهنا تقدم الأخصائية الصحية، أميمة محمد، خمس نصائح لوجبات صحية، لتبدأ بها الأسرة العودة الفعلية للمحافظة على صحة الأطفال.

للإطلاع على النصائح الـخمس، يرجى الضغط على هذا الرابط.