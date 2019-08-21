- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الكعبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامه محمد سعيد صبيح الكعبي، بمناسبة زفاف نجليه سعيد إلى كريمة محمد سالم سعيد بن عبود الكعبي، وزايد إلى كريمة ناصر محمد سعيد صبيح الكعبي.
كما حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة الظاهر للأفراح بالعين، عدد من الشيوخ وكبار الشخصيات، وجمع من المدعوين والمهنئين.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أفراح الكعبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.