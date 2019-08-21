الامارات | أفراح الكعبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الكعبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامه محمد سعيد صبيح الكعبي، بمناسبة زفاف نجليه سعيد إلى كريمة محمد سالم سعيد بن عبود الكعبي، وزايد إلى كريمة ناصر محمد سعيد صبيح الكعبي.

كما حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة الظاهر للأفراح بالعين، عدد من الشيوخ وكبار الشخصيات، وجمع من المدعوين والمهنئين.