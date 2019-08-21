الامارات | سام كلافلن: أنا ولاورا انفصلنا.. باحترام

شكرا لقرائتكم خبر عن سام كلافلن: أنا ولاورا انفصلنا.. باحترام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الممثل البريطاني سام كلافلن انفصاله عن زوجته الممثلة لاورا هادوك، بعد زواج دام ستة أعوام.

وكشف الممثلان (33 عاماً) نبأ الانفصال عبر صفحتهما على موقع «إنستغرام» لمشاركة الصور، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وكتب سام على صفحته على «إنستغرام»: «أنا ولاورا قررنا الانفصال بصورة قانونية، سوف نمضي للأمام، ونحن لا نكنّ لبعضنا بعضاً إلا الحب والصداقة والاحترام العميق». يشار إلى أن سام ولاورا لديهما ابن (ثلاثة أعوام)، وطفلة (19 شهراً).

وكان سام قد التقى لاورا عام 2011، وتزوجا عام 2013.