بدلة جبير للعروس كلاسيكية وراقية مكونة من بليزر طويل وسروال بنفس قماش البدلة

تنتظر العروس لحظة إعلانها بشكل رسمي شريكة أبدية لحبيبها، وهذا اليوم تحمل اسم زوجها إلى الأبد.

لذا تُعتبر مناسبة عقد قران العروسين أو "كتب الكتاب"، أهم لحظة قبل الزفاف، حيث يجب أن تكون العروس بأبهى طلّة.

وفي أسبوع الأعراس 2020، برزت العديد من موديلات بدلات العروس التي يمكن أن تجدي فيها تصميم يناسبك.

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بدلة Cushnie

تتسم بدلة Cushnie بالرقي والأنوثة، حيث أنها بالقماش الحريري وبتصميم واسع مع أكمام دانتيل واسعة بصيحة الكاب الرائجة.

بدلة Danielle Frankel

أيضاً قدمت ماركة Danielle Frankel بدلة جبير كلاسيكية راقية مكونة من بليزر طويل وسروال بنفس قماش البدلة.

بدلة من فيكتور آند رولف Mariage by Viktor & Rolf

تصميم يجمع بين العصرية والأناقة من فيكتور آند رولف.

تتألف البدلة من بليزر طويل وسروال بقصّة بسيطة، ومزين باكسسوارات معدنية مدببة.

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بدلة من ريم عكرا Reem Acra

قدمت المصممة اللبنانية ريم عكرا تصميم عصري للعروس، تتألف البدلة من جمبسوت بسروال قصير جداً وبليزر أنيق بزر واحد، وهي بقماش حريري راقي.

بدلة من Sahroo

أيضاً قدمت ماركة Sahroo تصميم أنيق وعصري، يجمع بين السروال والبليزر المزين بلمسات برّاقة وريش على الأطراف.

بدلة من Suzanne Neville

أحببنا بدلة Suzanne Neville العصرية والناعمة بالسروال الذي يصل للكاحل، والبليزر الذي يكشف البطن مع لمسات التطريزات على الجانبين.

بليزر Whistles

كذلك قدمت ماركة Whistles بدلة راقية وبتصميم محتشم يجمع بين السروال الواسع والتوب الوردي اللامع مع بليزر أنيق وبسيط.

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